За прошедшие сутки в зоне ООС погиб украинский военный, еще один - ранен. Россияне бьют из запрещенного оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новотошковского противник открывал вгонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - с 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал украинские опорные пункты вблизи Павлополь. Также оккупанты били из вооружения БМП по украинским военным у Лебединского, а рядом с Водяным задействовали станковые противотанковые гранатометы.
21 июля в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один - получил ранение.
Бойцы ООС в ответ на враждебные обстрелы задействовали дежурные огневые средства, после чего враг прекратил свою активность.
С начала суток 22 июля россияне 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из 120-мм минометов у Майорска.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитниках Марьинки агрессор дважды стрелял из гранатометв различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по окрестностям Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов не зафиксировано.
Украинские подразделения ответили на обстрелы прицельным огнем.
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