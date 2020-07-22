Якутского шамана, который шел "выгонять Путина", выписали из психбольницы

22 июля, 2020, 18:00

Якутского шамана Александра Габышева, который шел на Москву с целью "выгнать" президента РФ Владимира Путина, отпустили из психоневрологического диспансера

Об этом в комментарии МБХ медиа сообщил координатор российской организации "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, врачебная комиссия приняла соответствующее решение о выписке по результатам психиатрической экспертизы, проведенной по просьбе адвокатов Габышева.

"Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева подействовали. Без такой широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более что судебное решение срока госпитализации не установило" , - подчеркнул Прянишников.

Правозащитник добавил, что 5 августа суд рассмотрит апелляцию на отказ признать незаконной недобровольную госпитализацию Габышева.