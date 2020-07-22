Якутского шамана, который шел "выгонять Путина", выписали из психбольницы
Об этом в комментарии МБХ медиа сообщил координатор российской организации "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
По его словам, врачебная комиссия приняла соответствующее решение о выписке по результатам психиатрической экспертизы, проведенной по просьбе адвокатов Габышева.
"Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева подействовали. Без такой широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более что судебное решение срока госпитализации не установило" , - подчеркнул Прянишников.
Правозащитник добавил, что 5 августа суд рассмотрит апелляцию на отказ признать незаконной недобровольную госпитализацию Габышева.
- Напомним, вооруженные российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева в Бурятии, перекрыв для этого трассу.
- После этого Габышева отвезли в Якутск , где обвинили его в уголовном преступлении, а в конце упекли в психиатрическую больницу .
- Шествие ради изгнания Путина продолжили сторонники задержанного шамана, однако их также задержали .
- Габышева через некоторое время отпустили из психбольницы "под честное слово" .
- Якутский шаман Александр Габышев, которого российские силовики задержали на пути в Москву, когда тот шел "выгонять" президента РФ Владимира Путина, пообещал продолжить свой путь к цели вместе с группой единомышленников.
- Российские силовики задержали шамана Александра Габышева, который решил возобновить свой поход на Москву, чтобы "выгнать" оттуда главу Кремля Владимира Путина.
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