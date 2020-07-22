Я бы согласился: Блохин заявил о готовности возглавить "Динамо"
Об этом сообщает meta-ratings.com.ua .
Также специалист считает, что Михайличенко не нужно было увольнять.
"Как я отреагировал на отставку Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского "Динамо"? Я считаю, что произошла не совсем справедлива отставка. Человек выполнил задачу - "Динамо" выиграло Кубок и заняло второе место. Согласился войти в реку "Динамо" во второй раз? Если бы была такая возможность, наверное, да. Но в этот раз уже на 100 процентов сделал бы все по-другому", - сказал Блохин.
В сезоне 2012/13, когда "Динамо" тренировал Олег Блохин, команда потерпела в УПЛ восемь поражений и финишировала третьей. Специалист покинул столичный клуб в 2014 году.
- Напомним, 18 февраля бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин назвал причиной неудачи в киевском клубе нехватку времени на построение новой команды.
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