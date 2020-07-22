WBC вручил чемпионский пояс 6-летнему мальчику, который едва не погиб, спасая младшую сестру от собаки
22 июля, 2020, 13:22
Шестилетний Бриджер Уокер, который спас сестру от собаки, получил от Всемирного боксерского совета чемпионский пояс
Об этом сообщает WBC в Instagram.
В организации решили отметить храбрый поступок мальчика из США.
"И вот новый чемпион мира по версии WBC Бриджер "Самый смелый человек на Земле "Уокер", - написали в WBC о мужественном поступке мальчика.
Когда Бриджер увидел, что на младшую сестру бежит разъяренный собака, он закрыл ее своим телом. Собака несколько раз укусил Бриджера за лицо и голову, но он смог схватить девочку за руку и отвести ее в безопасное место.
"Если кто-то должен был умереть, я думал, что это должен быть я", - сказал позже мальчик, которому наложили 90 швов.
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