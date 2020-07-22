Во Львове со второй попытки начали реставрировать четыре уникальных витражей
В свое время - еще в 1914 году - их изготовили в авторитетной краковской мастерской Станислава-Габриэля Желенского по индивидуальному проекту, чтобы закрыть неприглядный вид во двор дома. Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Захид.
Финансирует работы по заказу управления охраны исторической среды Львовского горсовета (Львовский городской совет) в рамках проекта "Общее наследие" институт Polonikа.
По словам руководительницы управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилии Онищенко, это уже вторая попытка реставрировать витражи. Первая оказалась неудачной. Тогда витражи намеревались спасти с помощью включения в проект GIZ, который реализовывали на средства немецкого правительства. Однако по условиям того проекта дофинансировать реставрационные работы должны были владельцы или пользователи дома. А Апелляционный суд не особенно шел на контакт.
Как подчеркивает реставратор Мария Шумская-Барвинок, сегодня состояние витражей довольно тяжелое. Под влиянием времени они "поплыли". То есть изогнулись в ту или иную сторону от вертикальной плоскости, иногда даже на 6 см. В реставрационных мастерских их почистят, подремонтируют, Подклейте и укрепят. На свое место витражи должны вернуться в первой половине декабря.
Ярина Коваль
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор