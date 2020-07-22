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Espreso.tvКультураВо Львове со второй попытки начали реставрировать четыре уникальных витражей

Во Львове со второй попытки начали реставрировать четыре уникальных витражей


фото: city-adm.lviv.ua
Витражи являются украшением дома по адресу ул. Соборная, 7, где в настоящее время расположен Львовский апелляционный суд

В свое время - еще в 1914 году - их изготовили в авторитетной краковской мастерской Станислава-Габриэля Желенского по индивидуальному проекту, чтобы закрыть неприглядный вид во двор дома. Об этом сообщает корреспондент Еспресо.Захид.

Финансирует работы по заказу управления охраны исторической среды Львовского горсовета (Львовский городской совет) в рамках проекта "Общее наследие" институт Polonikа.

По словам руководительницы управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилии Онищенко, это уже вторая попытка реставрировать витражи. Первая оказалась неудачной. Тогда витражи намеревались спасти с помощью включения в проект GIZ, который реализовывали на средства немецкого правительства. Однако по условиям того проекта дофинансировать реставрационные работы должны были владельцы или пользователи дома. А Апелляционный суд не особенно шел на контакт.

Как подчеркивает реставратор Мария Шумская-Барвинок, сегодня состояние витражей довольно тяжелое. Под влиянием времени они "поплыли". То есть изогнулись в ту или иную сторону от вертикальной плоскости, иногда даже на 6 см. В реставрационных мастерских их почистят, подремонтируют, Подклейте и укрепят. На свое место витражи должны вернуться в первой половине декабря.

Ярина Коваль

 

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