Во Львове нашли уникальные источники-"родственники" турецкого Памуккале

22 июля, 2020, 14:02

Ученые обнаружили во Львове уникальные травертиновые источники. Такого же типа источники расположены в турецком Памуккале

Находку открыли львовские ученые-биологи Олег Орлов и Марина Рагулина, сообщили в ОО "Дунай-Карпатская программа".

Источники расположены в Винниковском лесу.

"Такие объекты являются редкими не только для Украины, но и для Европы, поэтому занесены в европейский охранный список ценных оселищ Natura-2000. Это просто невероятно видеть, как такая естественная ценность сохранилась совсем рядом с районом многоквартирных домов", - говорится в пресс-релизе общественной организации.

Как рассказал Олег Орлов, память об уникальных формациях во Львове ученые нашли в книге XIX века.

"Упоминание о том, что во Львове есть травертиновые формации мы прочитали в книге польского геолога Марьяна Ломницкого "Геология Львова и окрестностей" (1898 г.). Мы начали искать и нашли их в истоках р. Марунькы в Винниковском лесничестве ", - рассказал Олег Орлов.

Травертиновые источники редкие как в мире, так и в Украине. Всего на территории Украины травертинов не более 50 (это и источники, и скальные формирования). Большая часть из них сосредоточена в Приднестровском Подолье и несколько - в Крыму.

"Во Львовской области до сих пор был обнаружен только один такой источник, и сегодня, насколько нам известно, он не имеет охранного статуса - это так называемый "Плакучий камень" вблизи Малых Грибовичей (село недалеко от Львова, - ред.)", - говорит ученый Олег Орлов.







Сейчас биологи совместно со Львовским горсоветом работают над представлением о предоставлении новой находке природоохранного статуса.

"Это очень живописная территория. С одной стороны - это территория до сих пор сохранилась в естественном виде благодаря тому, что это труднодоступное место, о котором мало кто знает. С другой - через поток, который образует этот источник, проходит грунтовая дорога. Поэтому для его сохранения все же лучше было бы придать этой территории природоохранный статус, обеспечить его сохранность", - говорит Олег Орлов.

Травертины - это горная порода, образующаяся в результате осаждения карбонатов кальция из воды углекислых источников. Такие типы источников известны многим украинцам благодаря популярному среди туристов курорту в Турции Памуккале (Хлопковый замок) - с характерными для травертинов белыми уступами.