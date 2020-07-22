Въезд грузовиков в зону ООС с 23 июля будет ограничен, - штаб

22 июля, 2020, 09:32

С 23 июля в зоне проведения ООС ограничат движение грузовиков

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Начиная с 23 июля 2020 года будет ограничен въезд и передвижение в зоне ООС транспортных средств массой свыше 24 тонны и нагрузкой более чем 7 тонн при температуре воздуха более 28 ° С с 10:00 до 22:00.

Ограничения движения не распространяются на транспорт, используемый при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

"Такие мероприятия осуществляются с целью сохранения целостности дорожного покрытия, колодцев инженерных сетей в период длительной жаркой погоды, при которой усиливается разрушительное действие транспортными средствами, обеспечение максимальной минимизации вредного воздействия на техническое состояние дорожного покрытия автомобильных дорог", - говорится в сообщении.