Въезд грузовиков в зону ООС с 23 июля будет ограничен, - штаб
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Начиная с 23 июля 2020 года будет ограничен въезд и передвижение в зоне ООС транспортных средств массой свыше 24 тонны и нагрузкой более чем 7 тонн при температуре воздуха более 28 ° С с 10:00 до 22:00.
Ограничения движения не распространяются на транспорт, используемый при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
"Такие мероприятия осуществляются с целью сохранения целостности дорожного покрытия, колодцев инженерных сетей в период длительной жаркой погоды, при которой усиливается разрушительное действие транспортными средствами, обеспечение максимальной минимизации вредного воздействия на техническое состояние дорожного покрытия автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
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