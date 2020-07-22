Венецианская комиссия предоставила выводы по законопроекту Зеленского о референдуме

22 июля, 2020, 10:50

Венецианская комиссия опубликовала заключение по законопроекту о народовластии из-за всеукраинского референдума

Решение опубликовано на сайте Совета Европы, передает РБК-Украина.

Комиссия дала рекомендацию прописать, что по общенационального значения не должно быть дополнительных критериев при сборе необходимого количества подписей.

"В противном случае, если сбор большого количества подписей нельзя считать доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считался имеющим общенациональное значение", - сказано в рекомендациях.

Перечень рекомендаций:

пересмотреть процедуру референдума в рамках "народной инициативы" с целью "оказания парламенту роли до и после голосования".

указать, какой орган уполномочен определять, соответствует ли вопрос общенациональному значению.

рассмотреть вопрос о включении в законопроект ограничения на организацию всеукраинского референдума и местных выборов одновременно.

прописать, что на референдуме должно быть сбалансированное представительство сторонников и противников, которые участвуют в заседаниях ЦИК.

публиковать в официальной газете текст, который будет вынесен на референдум, и возможные законодательные последствия.

запретить органам госвласти влиять на результаты голосования путем проведения односторонней агитации и требовать от органов власти сохранять объективность в своих заявлениях

предусмотреть санкции за нарушения, связанные со средствами массовой информации.

установить основания и процедуры аннулирования результатов на уровне участка, округа или страны, а также их последствия.

Напомним, 18 июня Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект о референдуме Зеленского 252 голосами "за".

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W9mZ4j-cBpkzwqna6D4PqA2RafL4Psnsln2l3dpA0L0/edit#gid=0