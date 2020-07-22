Вдруг не выпустят: на въезде в Крым оккупанты сообщают жителям, что не позволят повторно выехать, - Джепарова
22 июля, 2020, 17:01
22 июля заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова опубликовала документ, который зачитывают на админгранице с оккупированным Крымом российские оккупанты жителям полуострова
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова в Facebook.
"Зачитывают и вручают такой документ на выезде из Крыма. Предупреждают, что второй раз уже не выпустят", - написала заместитель министра.
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"При следующей повторной попытке выезда из РФ вам будет отказано в выезде", - говорится в документе, датированном 9 июля, который обнародовала Джепарова.
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