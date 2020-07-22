В зоне ООС оккупанты с беспилотника ранили двух украинских военных
22 июля, 2020, 13:37
22 июля российско-оккупационные войска обстреляли позиции подразделений Объединенных сил и ранили двух военнослужащих
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В Богдановке оккупанты применили беспилотник, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.
Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Их доставили в больницу и оказали медпомощь.
Действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
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