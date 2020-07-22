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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС оккупанты с беспилотника ранили двух украинских военных

В зоне ООС оккупанты с беспилотника ранили двух украинских военных


фото: Слово і Діло
22 июля российско-оккупационные войска обстреляли позиции подразделений Объединенных сил и ранили двух военнослужащих

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Богдановке оккупанты применили беспилотник, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Их доставили в больницу и оказали медпомощь.

Действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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