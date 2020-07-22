В России сегодня объявят приговор исследователю Сандармоха Юрию Дмитриеву

22 июля, 2020, 12:08

Суд в российском регионе Карелия 22 июля огласит приговор российскому историку и правозащитнику, исследователю расправ сталинского режима в урочище Сандармох Юрию Дмитриеву

Об этом сообщает Радио Свобода .

Ученого судят по обвинению в действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Ранее в этом месяце прокуратура попросила суд назначить Дмитриеву наказание в виде 15 лет заключения.

Сам Дмитриев и его сторонники говорят, что дело сфабриковано. Оно тянется с 2016 года, когда историка арестовали по обвинению в детской порнографии на основании фотографий его дочери, которые силовики нашли на его компьютере. Дмитриев настаивает, что изображения не были порнографическими, а делались по просьбе социальных работников для контроля развития ребенка.

Единомышленники Дмитриева заявляют, что обвинения против него выдвинуты из-за исследований ним исторических фактов, которые затрудняют реализацию политики Кремля по советскому прошлому.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 21 июля выразила обеспокоенность преследованием историка. "Обстоятельства, связанные с уголовными обвинениями против Дмитриева, свидетельствуют о том, что эти обвинения ложные и являются расплатой за его правозащитную деятельность", - говорится в сообщении Human Rights Watch.

В защиту Дмитриева выступают выдающиеся ученые и художники как в России, так и за ее пределами. Очередное обращение представителей интеллигенции опубликованное в российском издании "Новая газета". В нем дело против Дмитриева названо "одним из самых грязных процессов в стране". Письмо подписали, в частности, актрисы Инна Чурикова и Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, режиссер Андрей Звягинцев, поэт Юлий Ким.

Украинская писательница Оксана Забужко приняла участие в флешмобе в защиту Дмитриева и призвала присоединиться к нему всех неравнодушных.

Под руководством Юрия Дмитриева в 1990-х годах в лесах Карелии нашли массовые захоронения жертв политических репрессий в Сандармох и Красном Бору. Дмитриев составил списки памяти погибших, которые насчитывали несколько тысяч имен.

Во время уголовного преследования историка в Сандармохе начала раскопки поисковая экспедиция Русского военно-исторического общества (РВИО), основанного бывшим министром культуры России Владимиром Мединским. Участники этой экспедиции нашли останки людей и предположили, что в Карелии расстреливали не репрессированных, а красноармейцев во время советско-финской войны 1939-1940 годов.