В результате паводков в Сомали пострадали почти 40 тыс. человек
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство гуманитарных дел Сомали
В министерстве заявили, что паводки мешают экономической деятельности, вредят сетям связи и дорогам в городе, а также влияют на средства к существованию жителей.
Министр гуманитарных дел и чрезвычайных ситуаций Сомали Хамза Саид Хамза призвал международные гуманитарные агентства немедленно отреагировать на ситуацию в стране, оказав помощь местному населению.
"Потребности жителей пораженных населенных пунктов в воде, продуктах питания, убежищах и здравоохранении - огромные", - подчеркнул он.
По его словам, только в столице страны паводки привели к вынужденному переселению около 1200 жителей.
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