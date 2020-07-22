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Espreso.tvОбществоВ результате паводков в Сомали пострадали почти 40 тыс. человек

В результате паводков в Сомали пострадали почти 40 тыс. человек

В результате паводков на юго-востоке Сомали более 15000 человек были вынуждены эвакуироваться, пострадали 37 000 человек

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство гуманитарных дел Сомали

В министерстве заявили, что паводки мешают экономической деятельности, вредят сетям связи и дорогам в городе, а также влияют на средства к существованию жителей.

Министр гуманитарных дел и чрезвычайных ситуаций Сомали Хамза Саид Хамза призвал международные гуманитарные агентства немедленно отреагировать на ситуацию в стране, оказав помощь местному населению.

"Потребности жителей пораженных населенных пунктов в воде, продуктах питания, убежищах и здравоохранении - огромные", - подчеркнул он.

По его словам, только в столице страны паводки привели к вынужденному переселению около 1200 жителей.

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