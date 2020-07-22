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Espreso.tvСпортВ "Барселоне" определились с кандидатурой нового тренера

В "Барселоне" определились с кандидатурой нового тренера


фото: Getty Images
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль хочет видеть новым главным тренером француза Лорана Блана

Об этом сообщает Diario Sport .

По информации издания, Лоран Блан - один из претендентов, которых рассматривает руководство "Барселоны" в качестве замены Кике Сетьену. Кандидатуру француза лично поддерживает его соотечественник и спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль.

54-летний Лоран Блан тренировал "Бордо", ПСЖ и возглавлял сборную Франции. В 1996 - 1997 годах выступал за "Барселону".

Сейчас каталонский клуб возглавляет Кике Сетьен, под руководством которого команда отдала чемпионский титул "Реалу".

  • 2 июля стало известно, что Кике Сетьен близок к отставке из-за конфликта с футболистами.

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