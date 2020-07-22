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Espreso.tvОбществоВ Киеве опять не рекомендуется купаться на всех пляжах, - Госпродпотребслужба

В Киеве опять не рекомендуется купаться на всех пляжах, - Госпродпотребслужба

Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки, на пляжах не рекомендуется купаться

Об этом сообщили в Госпотребслужбе.

"Исследованы пробы воды открытых водоемов отобрано 20 июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

В частности, выявлено:

  • коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) - на пляже "Предместная Слободка";
  • плавающие примеси (мелкие водоросли) - на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный";
  • отклонения из-за запаха - пляж "Галерный";
  • отклонения водородного показателя - пляж "Вербный";
  • биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

"К улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания", - отметили в Госпотребслужбе.

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