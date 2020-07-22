В Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем

Об инциденте сообщили в Национальную полицию города Киева.

Ребенка госпитализировали в больницу с острым алкогольным отравлением, пока ее здоровью ничего не угрожает.

"Мы установили, что женщина вместе с соседями на кухне общежития употребляла спиртные напитки. Ее малолетняя дочь находилась рядом и выпила алкоголь. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. Мы посетили больницу и узнали, что после получения первой медицинской помощи девочке стало лучше и сейчас ее здоровью ничего не угрожает ", - рассказал старший инспектор ювенальной полиции Подольского управления полиции Евгений Пастухов.

Правоохранители пообщались с соседями и осмотрели помещение, в котором проживает малолетний ребенок.

В отношении матери составлен протокол по ч.1 ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении.

Статья предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов (850-1700 грн).

Кроме того, с матерью будет общаться служба по делам детей Подольской районной государственной администрации для организации дальнейшего взаимодействия и проведения профилактической работы.

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