В ходе учений НАТО Sea Breeze 2020 Россия провоцировала болгарский корабль

22 июля, 2020, 12:44

Россия провоцировала болгарский военный корабль Бодри на международных учениях Sea Breeze 2020, которые проходят в Черном море

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал .

Во время отработок маневров на болгарский корабль по радиоэфиру вышел российский патрульный корабль Береговой охраны ФСБ России с требованием покинуть район обитания.

Командир российского военного корабля называл пребывание Бодри в определенном районе провокацией, а сам район - "исключительной экономической зоной России".

Также он акцентировал внимание на том, что этот район сейчас является закрытым.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отмечает, что Россия внахлест перекрывает локации учений.

Фото: Facebook / Андрей Клименко

Участки, обозначены зеленым - перекрыты Румынией, розовые - Турцией, обведены желтым - перекрыты Украины, зеленым - Болгарией. Те, которые не перекрыты красным, - закрытые Россией.

То есть военный корабль, который участвует в учениях и может одновременно находиться в двух закрытых районах - один из которых в рамках учений, а в другом случае - Россией с целью провокации.