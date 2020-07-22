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Espreso.tvОбществоВ Греции автомобиль въехал в группу протестующих

В Греции автомобиль въехал в группу протестующих

На греческом острове Лесбос легковой автомобиль врезался в группу протестующих, травмировав шесть человек

Об этом сообщает Kathimerini .

Шесть человек получили травмы около 23.00 во вторник на национальной дороге перед заводом PPC в районе порта Митилини, когда автомобиль, управляемый пожилым мужчиной, протаранил группу собравшихся там протестующих.

Пострадавшие были доставлены в больницу Митилини. Туда же забрали и водителя автомобиля.

Протестующие вышли на акцию в 20.30 вечера, реагируя на призыв, в котором утверждалось, что "остров находится в опасности".

Они собирались установить патрули, чтобы не дать мигрантам разжечь костер (по мнению собравшихся, нынешний пожар, который все еще бушует в горах на острове, был устроен мигрантами). По словам очевидцев, они напали на фургон, в котором ехали представители неправительственных организаций, в то время как некоторые группы время от времени собирались и двигались в сторону лагеря мигрантов Мория.

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