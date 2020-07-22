В Эстонии у трех украинских работников обнаружили коронавирус
22 июля, 2020, 15:26
В Эстонии у троих работников из Украины обнаружили COVID-19
Украинцы прилетели в Эстонию спецрейсом 21 июля.
На борту самолета находилось 170 украинцев. По прибытию в аэропорт они все сдали тест на коронавирус.
Всех пассажиров самолета отправили на двухнедельный карантин, после чего они повторно сдадут тест на коронавирус.
Спецрейс был организован Торгово-сельскохозяйственной палатой Эстонии. Все расходы (перелет, тесты, пребывание на карантине) оплатят работодатели.
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