В Донецкой области рядом с патрулем ОБСЕ произошел взрыв

22 июля, 2020, 14:35

Инцидент произошел, когда патруль СММ ОБСЕ находился рядом с н. п. Железное

Об этом говорится в ежедневном отчете № 172/2020, опубликованном СММ ОБСЕ от 21 июля.

"В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в сообщении. В отчете отметили, что неподалеку Железного рядом с патрулем СММ ОБСЕ произошел взрыв.

Также в отчете отмечается наличие запрещенного вооружения, "размещенного с нарушением линиям отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области".

В миссии зафиксировали присутствие людей на прежних позициях в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского.

Отмечается, что российские оккупационные войска ограничивали передвижение группы СММ ОБСЕ на блокпосту вблизи неподконтрольного правительству Кременца в Донецкой области

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