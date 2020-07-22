В Донецкой области рядом с патрулем ОБСЕ произошел взрыв
Об этом говорится в ежедневном отчете № 172/2020, опубликованном СММ ОБСЕ от 21 июля.
"В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в сообщении. В отчете отметили, что неподалеку Железного рядом с патрулем СММ ОБСЕ произошел взрыв.
Также в отчете отмечается наличие запрещенного вооружения, "размещенного с нарушением линиям отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области".
В миссии зафиксировали присутствие людей на прежних позициях в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского.
Отмечается, что российские оккупационные войска ограничивали передвижение группы СММ ОБСЕ на блокпосту вблизи неподконтрольного правительству Кременца в Донецкой области
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