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Espreso.tvОбществоУсиленный режим. В Тернополе возле заброшенного авто прогремел взрыв

Усиленный режим. В Тернополе возле заброшенного авто прогремел взрыв

Из-за оставленного посреди улицы минивэна подняли на ноги всю местную полицию и экстренные службы

Об этом сообщает издание "За Збручем" .

Черный минивэн кто-то оставил прямо на проезжей части на улице Збаражской областного центра. Поэтому туда приехали правоохранители и пиротехники. Также прибыли начальник ГУ ЧП в Тернопольской области Александр Богомол и начальник патрульной полиции Богдан Шевчук. Место происшествия оградили, движение по улице перекрыли.

Через некоторое время у автомобиля прогремел взрыв. Этот момент сняли на видео очевидцы. После этого автомобиль осмотрели пиротехники. Впоследствии его эвакуировали. Движение транспорта возобновили.

Напомним, вчера Нацполиция усилила охрану общественного порядка в 9 регионах Украины: в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Целью таких мероприятий является недопущение дестабилизации обстановки, а также проявлений терроризма.

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