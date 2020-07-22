 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУсиленный режим. На Прикарпатье - пробки на магистралях, повсюду - мобильные посты полиции

Усиленный режим. На Прикарпатье - пробки на магистралях, повсюду - мобильные посты полиции

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

Полицейские проверяют документы у подозрительных лиц и проводят поверхностный осмотр, проверку с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

Из-за проверок на дорогах Прикарпатья уже сформировались пробки. Пользователи соцсетей выкладывают на своих страницах их фото и видео.

В частности, Леся Бойко пишет : "Два километра мы ехали 45 мин, доблестные аваковцы задерживают всех. Это третий пост на отрезке Ославы-Надворная (20 км)".

Напомним, сегодня утром из-за оставленного посреди улицы минивэна подняли на ноги всю местную полицию и экстренные службы в Тернополе .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать