Украинский боксер узнал новую дату чемпионского боя

22 июля, 2020, 14:51

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала дату боя Виктор Постол - Хосе Рамирес

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Титульный бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом состоится 29 августа.

Поединок, который несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, пройдет в американском Лас-Вегасе.

Постол станет первым украинским боксером, который проведет чемпионский бой в 2020 году.

2 июля бывший чемпион мира Реджис Прогрейс заявил, что Виктор Постол потерпит от Хосе Рамиреса первое досрочное поражение в карьере.