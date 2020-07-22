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Espreso.tvСпортУкраинский боксер узнал новую дату чемпионского боя

Украинский боксер узнал новую дату чемпионского боя


фото: Getty Images
Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала дату боя Виктор Постол - Хосе Рамирес

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Титульный бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом состоится 29 августа.

Поединок, который несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, пройдет в американском Лас-Вегасе.

Постол станет первым украинским боксером, который проведет чемпионский бой в 2020 году.

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