Украина получила от Венгрии 1 млн грн помощи для преодоления последствий наводнений

22 июля, 2020, 20:14

Венгрия передала Украине средства для ликвидации последствий наводнений в западных областях в размере 1 млн грн

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook .

"Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андрашом Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн форинтов (1 млн грн) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений", - написала Любовь Непоп.

Она отметила, что просьбу о такой помощи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто во время его визита в Киев.

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