Украина получила от Венгрии 1 млн грн помощи для преодоления последствий наводнений
Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook .
"Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андрашом Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн форинтов (1 млн грн) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений", - написала Любовь Непоп.
Она отметила, что просьбу о такой помощи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто во время его визита в Киев.
- Президент Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому из госбюджета выделят 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнений в западных областях Украины.
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