У нас не было ни одной крысы в команде, - футболист "Зари" Хомченовский

22 июля, 2020, 13:05

Вингер "Зари" Дмитрий Хомченовский после ничьей с "Десной", которая вывела команду в групповой этап Лиги Европы, дал эксклюзивное интервью "Футбольному формату"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дмитрий Хомченовский отметился голом в этом поединке и не скрывал, что это заслуга всей команды, которая в раздевалке купалась в море шампанского.

"Формула успеха нашей команды? Мы стали одной семьей. И гуляли вместе, и после этих куражей выходили тоже вместе. Футбол также был составляющим в этом. Но" Заря "стала семьей, мы все волновались - кто играл, кто не играл. Как говорится, у нас не было ни одной крысы в команде. Это сыграло свою роль "- признался Хомченовский.

"Сразу решили пробивать по воротам или колебались? Понимаете, многие люди были рядом. Бабахнул! Сначала думал, что выше пробил. Расстроился. Но рад, что все-таки залетел мяч в ворота. И я дал волю эмоциям. Мы очень счастливы! " - отметил Дмитрий Хомченовский в эксклюзивной беседе "Футбольному формату".

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