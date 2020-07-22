У нас не было ни одной крысы в команде, - футболист "Зари" Хомченовский
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дмитрий Хомченовский отметился голом в этом поединке и не скрывал, что это заслуга всей команды, которая в раздевалке купалась в море шампанского.
"Формула успеха нашей команды? Мы стали одной семьей. И гуляли вместе, и после этих куражей выходили тоже вместе. Футбол также был составляющим в этом. Но" Заря "стала семьей, мы все волновались - кто играл, кто не играл. Как говорится, у нас не было ни одной крысы в команде. Это сыграло свою роль "- признался Хомченовский.
"Сразу решили пробивать по воротам или колебались? Понимаете, многие люди были рядом. Бабахнул! Сначала думал, что выше пробил. Расстроился. Но рад, что все-таки залетел мяч в ворота. И я дал волю эмоциям. Мы очень счастливы! " - отметил Дмитрий Хомченовский в эксклюзивной беседе "Футбольному формату".
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- 21 июля главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что не получал приглашение возглавить "Динамо" .
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