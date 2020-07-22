Трамп проиллюстрировал в Facebook тему уличного насилия фотографией с Евромайдана в Украине

22 июля, 2020, 21:50

Facebook проверяет рекламу президента США Дональда Трампа. Он проиллюстрировал в Facebook тему уличного насилия в США фотографией с Евромайдана в Украине

Об этом пишет BBC .

В рекламе с официальной страницы Трампа в Facebook можно увидеть два фото: порядок с Трампом на публичной церемонии и картину якобы хаоса и насилия с фотографией, где протестующие вырывают у полицейского дубинку.

Публикация размещена от имени страницы Evangeliсals for Trump ( "Евангелисты за Трампа»), а оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC.

Впоследствии пользователи социальной сети начали жаловаться на то, что фото сделано не в США.

Был найден оригинал фотографии. Он датирован февралем 2014 года и был сделан во время столкновений между полицейскими и протестующими на Евромайдане.

"Объявления Трампа, которое предупреждает о хаосе и насилие, изображает нападение протестующих на полицейского... Но это фото 2014 г. из Киева, когда бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания", - написал Джесси Лерих, соучредитель компании AccountableTech и экс-спикер Хиллари Клинтон.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters ...



... only it's a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich's thugs fought to quash a democratic uprising. https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s - Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

Пока неясно, было использование фото с Майдана в этой рекламе целенаправленным или ошибочным.

Эту рекламу Трампа начали демонстрировать пользователям соцсетей 21 июля. Потенциальный охват публикации, по оценкам Facebook, может составить более 1 млн человек.