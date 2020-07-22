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Espreso.tvСпортТайсон договорился о бое с чемпионом в пяти весовых категориях

Тайсон договорился о бое с чемпионом в пяти весовых категориях


фото: BoxingScene
Американский боксер Майк Тайсон договорился о бое с чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом из США

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

По словам Роя Джонса, он не собирался возвращаться на ринг, но не смог отказаться от предложения бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Майк - легенда. Получить предложение выйти с ним на ринг и отказаться было бы безумием. Я не собирался возвращаться и сражаться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отбросить. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А поскольку он так сделал, то как я могу сказать нет", - сказал Джонс.

Бой 51-летнего Джонса и 54-летнего Тайсона может пройти в сентябре в США.

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