Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях в ряде областей
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV .
"Завтра в Украине дожди, грозы пройдут в западных областях. На остальной территории без существенных осадков. Возможно, где-то во второй половине дня или вечером придут в Винницкую, Житомирскую области", - отметила синоптик.
В большинстве областей будет преобладать сухая погода. Температура воздуха без особых изменений.
На Западе, на Севере немного свежее, + 20 ... + 25 ° C.
На остальной территории - это Восток, Юг удержится еще высокая температура, но также на несколько градусов результате прохождение недавнего холодного атмосферного фронта температура немного снизится.
В Киеве завтра, 23 июля, без существенных осадков. Температура воздуха в пределах + 23 ... + 24 ° C.
По словам Натальи Диденко, ближе к выходным в столице снова ожидается повышение температуры воздуха.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор