Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях в ряде областей

22 июля, 2020, 14:47

23 июля температура воздуха в Украине без особых изменений. На Западе и Севере до + 25 ° C, а в Киеве - до + 24 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV .

"Завтра в Украине дожди, грозы пройдут в западных областях. На остальной территории без существенных осадков. Возможно, где-то во второй половине дня или вечером придут в Винницкую, Житомирскую области", - отметила синоптик.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода. Температура воздуха без особых изменений.

На Западе, на Севере немного свежее, + 20 ... + 25 ° C.

На остальной территории - это Восток, Юг удержится еще высокая температура, но также на несколько градусов результате прохождение недавнего холодного атмосферного фронта температура немного снизится.

В Киеве завтра, 23 июля, без существенных осадков. Температура воздуха в пределах + 23 ... + 24 ° C.

По словам Натальи Диденко, ближе к выходным в столице снова ожидается повышение температуры воздуха.

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