Стрелял и предлагал успокоительное: один из заложников "луцкого террориста" рассказал о событиях в автобусе
Об этом мужчина рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.
"Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал", - рассказал Андрей.
Он отметил, что Кривош пытался действовать вежливо и не кричал.
"Когда делал выстрелы, то бабке на первом сиденье стало плохо, ее трясло после выстрелов, так он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокаивающие таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам", - добавил экс-заложник.
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По словам потерпевшего, Максим Кривош успокоился только после 15-минутного разговора с президентом Зеленским.
"Потом он увидел сообщение президента на странице, которую ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Потом он принес нам всем извинения и вышел сдаваться", - отметил Андрей.
Он добавил, что штурм автобуса с БТРом выглядел "как цирк":
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"Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а вновь начали. Было странно наблюдать."
В то же время на вопрос журналиста, считает ли он штурм постановкой, тот ответил:
"Мне показалось, что он был очень нацелен на выполнение его требований и добился этого, вот и все".
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