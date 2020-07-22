США предоставит Украине $ 38 млн на развитие кибербезопасности, - Минцифры
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.
"США поддержит развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет международной технической помощи представляет 38 млн дилеров", - написал Федоров.
По словам министра, на днях проект окончательно зарегистрирован в Кабинете министров. Бенефициаром проекта определено Министерство цифровой трансформации.
Федоров отметил, что США являются одним из мировых лидеров в области кибербезопасности и привлечения их экспертизы и опыта важны.
"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивнисть северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", - подчеркнул Федоров.
Он также отметил, что на днях началась активная фаза реформы кибербезопасности в Украине. Так, по информации министра, было сменено руководство Госспецсвязи и начато развитие государственного киберцентра.
"Должно уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на 5 лет) и другие стандарты безопасности 90-х и взамен появиться современные моделей построения и постоянной поддержки безопасности ИТ-систем. Мы должны наконец определиться с подходами и требованиями к защите критической инфраструктуры и много другое. И новый проект имеет целью поддержать все эти сверхважные задачи", - подчеркнул министр.
Федоров также добавил, что в рамках проекта Минцифры планирует активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу.
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