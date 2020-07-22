Штрафы в 17 тыс. грн для физлиц, - нардеп "слуга" Мазурашу рассказал о своем законопроекте о запрете гейпропаганды
Об этом заявил один из двух инициаторов законопроекта, который 22 июля появился на сайте ВР, нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
По словам нардепа, законопроект "предусматривает сохранение и защиту тех семейных ценностей, которые являются для нас традиционными".
Законопроектом должны вноситься изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предложена дополнительная статья, в которой есть пункт, за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма для физических лиц предусматривается штраф в размере тысячи (17 тыс. грн) необлагаемых минимумов. Для юридических лиц - три тысячи (51 тыс. грн)
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Второй пункт предусматривает ответственность за публичную пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Там уже предложена сумма штрафных санкций 5 тісяч (85 тыс. грн) необлагаемых минимумов. И третий пункт предусматривает ответственность за пропаганду служебнім или должностным лицом или содействие им такой пропаганде Там еще большая сумма предложена - 8 тісяч необлагаемых минимумов (136 тыс. грн)
Также в проекте закона предлагается приравнять пропагаду гомосексуализма к распространению порнографии.
Еще одним "нововведением" есть идея заменить термин "гендерный баланс" на "баланс лиц разного пола" и "гендерное равенство" на "равенство прав и возможностей женщин и мужчин".
Полный текст законопроекта нардеп выложил у себя на странице.
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