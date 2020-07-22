Штрафы в 17 тыс. грн для физлиц, - нардеп "слуга" Мазурашу рассказал о своем законопроекте о запрете гейпропаганды

22 июля, 2020, 19:29

Для госслужащих в проекте закона предлагаются штрафы в размере 136 тыс. грн (8 тыс. необлагаемых минимумов)

Об этом заявил один из двух инициаторов законопроекта, который 22 июля появился на сайте ВР, нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

По словам нардепа, законопроект "предусматривает сохранение и защиту тех семейных ценностей, которые являются для нас традиционными".

Законопроектом должны вноситься изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предложена дополнительная статья, в которой есть пункт, за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма для физических лиц предусматривается штраф в размере тысячи (17 тыс. грн) необлагаемых минимумов. Для юридических лиц - три тысячи (51 тыс. грн)

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Второй пункт предусматривает ответственность за публичную пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Там уже предложена сумма штрафных санкций 5 тісяч (85 тыс. грн) необлагаемых минимумов. И третий пункт предусматривает ответственность за пропаганду служебнім или должностным лицом или содействие им такой пропаганде Там еще большая сумма предложена - 8 тісяч необлагаемых минимумов (136 тыс. грн)

Также в проекте закона предлагается приравнять пропагаду гомосексуализма к распространению порнографии.

Еще одним "нововведением" есть идея заменить термин "гендерный баланс" на "баланс лиц разного пола" и "гендерное равенство" на "равенство прав и возможностей женщин и мужчин".

Полный текст законопроекта нардеп выложил у себя на странице.

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