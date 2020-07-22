СБУ обнаружила масштабную схему по хищению на "Укрзализныце" через закупку некачественных запчастей

22 июля, 2020, 10:53

СБУ задокументировала масштабную схему хищения средств на Укрзализныце через закупку некачественных деталей

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств акционерного общества "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений "Укрзализныци". Отмечается, что должностные лица обеспечивали дельцам победы в тендерах несмотря на то, что "подрядчики" не имели необходимых разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов.

"Они также поставляли обществу запасные части надлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из Российской Федерации. Общая сумма контрактов составила почти 200 млн грн", - отметили в пресс-службе.

При этом, по информации ведомства, путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн грн переведены в наличные и присвоены.

Отмечается, что, по заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.

Сейчас в рамках уголовного производства сотрудники СБУ проводят 27 обысков в структурных подразделениях Укрзализныци в пяти областях, а также в местах проживания фигурантов.

"В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 000 долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операций, в том числе поддельную печать национального перевозчика", - отметили в пресс-службе.

По информации СБУ, в настоящее время по всем адресам проведения обысков правоохранители описывают и изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправный характер деятельности фигурантов. В частности, обнаружены договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.

Напомним, 21 июля СБУ и ГФС начали проводить обыски на объектах компании в рамках досудебного расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и Укрзализныци.

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