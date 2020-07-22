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Espreso.tvЭкономикаСБУ обнаружила масштабную схему по хищению на "Укрзализныце" через закупку некачественных запчастей

СБУ обнаружила масштабную схему по хищению на "Укрзализныце" через закупку некачественных запчастей

СБУ задокументировала масштабную схему хищения средств на Укрзализныце через закупку некачественных деталей

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств акционерного общества "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений "Укрзализныци". Отмечается, что должностные лица обеспечивали дельцам победы в тендерах несмотря на то, что "подрядчики" не имели необходимых разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов.

"Они также поставляли обществу запасные части надлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из Российской Федерации. Общая сумма контрактов составила почти 200 млн грн", - отметили в пресс-службе.

При этом, по информации ведомства, путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн грн переведены в наличные и присвоены.

Отмечается, что, по заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.

Сейчас в рамках уголовного производства сотрудники СБУ проводят 27 обысков в структурных подразделениях Укрзализныци в пяти областях, а также в местах проживания фигурантов.

"В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 000 долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операций, в том числе поддельную печать национального перевозчика", - отметили в пресс-службе.

По информации СБУ, в настоящее время по всем адресам проведения обысков правоохранители описывают и изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправный характер деятельности фигурантов. В частности, обнаружены договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.

  • Напомним, 21 июля СБУ и ГФС начали проводить обыски на объектах компании в рамках досудебного расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и Укрзализныци.

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