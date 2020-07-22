С затонувшего в Южном танкера Delfi произошла новая утечка нефтепродуктов
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает "Укринформ".
"Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркиваю: наша позиция неизменна - мы не позволим распилить танкер", - заявил городской голова.
Труханов поручил руководителям департамента муниципальной безопасности и департамента экологии обратиться к профильным службам Одесского морского порта и установить дополнительные боновые заграждения вокруг аварийного танкера.
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В пресс-службе мэрии уточнили, что 22 июля в районе аварии танкера работала выездная комиссия, члены которой составили акт об утечке топлива из судна.
Отмечается, что в море рядом с танкером залили сорбент для нивелирования последствий утечки нефтепродуктов.
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