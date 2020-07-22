С затонувшего в Южном танкера Delfi произошла новая утечка нефтепродуктов

22 июля, 2020, 17:34

22 июля в Одессе зафиксировали новую утечку нефтепродуктов из поврежденного во время аварии корпуса танкера Delfi, что лежит на мели рядом с городским пляжем

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает "Укринформ".

"Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркиваю: наша позиция неизменна - мы не позволим распилить танкер", - заявил городской голова.

Труханов поручил руководителям департамента муниципальной безопасности и департамента экологии обратиться к профильным службам Одесского морского порта и установить дополнительные боновые заграждения вокруг аварийного танкера.

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В пресс-службе мэрии уточнили, что 22 июля в районе аварии танкера работала выездная комиссия, члены которой составили акт об утечке топлива из судна.

Отмечается, что в море рядом с танкером залили сорбент для нивелирования последствий утечки нефтепродуктов.

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