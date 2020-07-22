Расстрел нацгвардейцев в Лисичанске в 2014 году: назвали имена причастных россиян

Об этом сообщил Офис генпрокурора и источники "УП" в правоохранительных органах.

"Россияне - Дружинин Игорь Валерьевич (04.06.1985 г.р.) и Волков Дмитрий Сергеевич (13.09.1987 г.р.)", - говорится в сообщении.

Пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

23 июля 2014 г. участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" образовали засаду на подступах к городу.

Во время наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НЗФ РФ обстреляли из снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

От пули снайпера погиб Александр Радиевский, которому посмертно присвоили звание генерал-майора Нацгвардии, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардейцев во время обстрелов ранены.

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