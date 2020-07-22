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Espreso.tvОбщество"Враг бил из всего стрелкового": в небо над Донецком запустили флаг Украины

"Враг бил из всего стрелкового": в небо над Донецком запустили флаг Украины


фото: facebook
21 июля волонтеры запустили государственный флаг Украины в небо над оккупированным Донецком

Об этом сообщил волонтер Влад Иванов в Facebook.

Стало известно, что оккупационные войска открыли по нему огонь. Обстрел продолжался около 20 минут.

"В небе над Донецком снова был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг бил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба. Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше домой", - говорится в заметке.

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