"Металлист-1925" уволил обладателя Суперкубка УЕФА с поста главного тренера

22 июля, 2020, 11:42

Футбольный клуб первой лиги "Металлист-1925" из Харькова уволил главного тренера Андрея Демченко

Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста-1925".

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. 43-летний Андрей Демченко занимал должность главного тренера с июня 2019 года. Вместе с ним харьковский клуб покинули ассистенты Евгений Песоцкий и Роман Романов.

Исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста-1925" назначен спортивный директор клуба Вячеслав Хруслов, его ассистентом - Сергей Ралюченко. Тренером вратарей остался Юрий Сивуха, тренером по физподготовке - Марина Миндраева.

"Металлист-1925" идет на седьмом месте в первой лиге за 5 туров до окончания сезона. Отставание харьковчан от третьей позиции, которая позволяет выйти в премьер-лигу, составляет 4 очка.

43-летний Андрей Демченко является воспитанником запорожского футбола. В 1992 году оказался в дубле московского ЦСКА, получил российское гражданство и выступал за молодежную сборную России. В 1995 году перешел в голландский "Аякс", с которым в тот же сезона получил Суперкубок УЕФА, приняв участие в матче против испанской "Сарагосы". Однако, сыграть в амстердамском клубе Демченко не смог и вернулся в ЦСКА. Позже играл за "Металлург", "Ильичевец", "Оболонь", "Гелиос" и молдавский "Дачия".

Напомним, в июне 2019 года новым главным тренером харьковского футбольного клуба "Металлист-1925" стал Андрей Демченко.

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