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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Уотфорд" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Уотфорд" в чемпионате Англии


фото: Reuters
В 37-м туре чемпионата Англии украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Уотфорд"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте при счете 3:0 в пользу "Манчестер Сити".

На 31-й минуте счет открыл Стерлинг. За 9 минут он оформил дубль. На 63-й минуте Фил Фоден довел счет до разгромного. За 3 минуты защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт установил итоговый результат.

"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 4: 0, набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

"Уотфорд" с 34 пунктами - на 17-й позиции. Лидером по 93 баллами является "Ливерпуль", который досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Чемпионат Англии

37-й тур

21 июля

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 4: 0

Голы: Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66

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