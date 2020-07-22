"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Уотфорд" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте при счете 3:0 в пользу "Манчестер Сити".
На 31-й минуте счет открыл Стерлинг. За 9 минут он оформил дубль. На 63-й минуте Фил Фоден довел счет до разгромного. За 3 минуты защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт установил итоговый результат.
"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 4: 0, набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
"Уотфорд" с 34 пунктами - на 17-й позиции. Лидером по 93 баллами является "Ливерпуль", который досрочно гарантировал себе чемпионский титул.
Чемпионат Англии
37-й тур
21 июля
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 4: 0
Голы: Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66
- Напомним, 13 июля Спортивный арбитражный суд позволил "Манчестер Сити" сыграть в следующем сезоне в еврокубках.
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