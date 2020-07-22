"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Уотфорд" в чемпионате Англии

22 июля, 2020, 09:09

В 37-м туре чемпионата Англии украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Уотфорд"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте при счете 3:0 в пользу "Манчестер Сити".

На 31-й минуте счет открыл Стерлинг. За 9 минут он оформил дубль. На 63-й минуте Фил Фоден довел счет до разгромного. За 3 минуты защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт установил итоговый результат.

"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 4: 0, набрал 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

"Уотфорд" с 34 пунктами - на 17-й позиции. Лидером по 93 баллами является "Ливерпуль", который досрочно гарантировал себе чемпионский титул.

Чемпионат Англии

37-й тур

21 июля

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 4: 0

Голы: Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66

Напомним, 13 июля Спортивный арбитражный суд позволил "Манчестер Сити" сыграть в следующем сезоне в еврокубках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb