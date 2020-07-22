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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" предложил за защитника "Атлетико" 120 млн евро

"Манчестер Сити" предложил за защитника "Атлетико" 120 млн евро


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Сити" предложил 120 млн евро за защитника испанского "Атлетико" Хосе Хименеса

Об этом сообщает Times.

"Мистаны" готовятся усилить линию защиты во время ближайшего трансферного окна. Приоритетным вариантом для команды Хосепа Гвардиолы является Хименес.

"Атлетико" готов продать защитника за 120 млн евро. По информации источника, руководство "Манчестер Сити" готово заплатить такую сумму за уругвайца.

В текущем сезоне 25-летний Хосе Мария Хименес провел 26 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость центрбэка составляет 56 млн евро.

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