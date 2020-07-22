"Европейская Солидарность" требует немедленного освобождения Александра Погребиского, которого неправомерно задержали 21 июля

22 июля, 2020, 11:39

"Европейская Солидарность" требует немедленного освобождения ветерана украинско-российской войны и общественного активиста Александра Погребиского, который был неправомерно задержан 21 июля

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

"Нардеп от пророссийской ОПЗЖ, известный представитель "пятой колонны" и соратник Медведчука Олег Волошин своими хамскими пренебрежительными заявлениями о суверенитете Украины спровоцировал негативную реакцию ветеранов, которые рисковали собственными жизнями ради независимости и свободы нашей Родины.

Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесные повреждения. Человек перед произволом депутата был абсолютно беззащитным и не имел возможности даже увернуться.

Считаем, что этот поступок депутата требует правовой оценки.

Обливание зеленкой - конечно, не наш метод политической борьбы. Естественно, что и Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны". Полиция не имела оснований его задерживать.

Это еще один пример выборочного правосудия, когда правоохранительные органы демонстрируют мышцы и преследуют патриотов и ветеранов, в то время как "пятая колонна" в Украине действует нагло и безнаказанно при полном попустительстве со стороны власти, которая сквозь пальцы лицезреет за антигосударственной деятельностью пророссийских сил.

Задержание Александра Погребиского - это продолжение политики властей по очернению ветеранского движения.

Мы требуем немедленного освобождения Александра Погребиского.

Правоохранительные органы взамен наконец обратить внимание на разнузданное и обнаглевшее поведение реваншистов, что и провоцирует реакцию тех, кто не жалел и не пожалеет жизни и здоровья ради Украины ", - говорится в заявлении.