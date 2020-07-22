"Думаю, это какая-то психологическая история": Тимошенко о захвате заложников луцким террористом

22 июля, 2020, 19:51

Заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что террорист, который захватил автобус с людьми в Луцке, занимался волонтерством, поэтому непонятно, зачем он это сделал

Об этом он заявил в интервью НВ.

"После того, как его арестовали, мы подошли к нему. Он пару слов сказал. Сказал, что блефовал по поводу взрывчатки в других точках. Полиция вместе с СБУ и так это понимали. В реальности по всей стране был введен жесткий режим в отношении проверок, а в Луцке - тем более", - сказал Тимошенко.

По его словам, непонятно, почему луцкий террорист пошел на такой шаг.

"Вы знаете, это трудно понять в его разговорах. Он говорил с нами по 10-15 секунд. Уже к концу переговорщик смог его разговорить, потому что обычно он просто бросал трубку, требуя выполнить условия. Непонятно, почему террорист это сделал. Я думаю это какая-то психологическая история, и этот фильм (фильм "Земляне")... Он действительно занимался волонтерством, помогал животным. И у него какая-то тема на этом, поэтому непонятно, зачем он это провернул", - подчеркнул Тимошенко.

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