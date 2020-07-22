"Думаю, это какая-то психологическая история": Тимошенко о захвате заложников луцким террористом
Об этом он заявил в интервью НВ.
"После того, как его арестовали, мы подошли к нему. Он пару слов сказал. Сказал, что блефовал по поводу взрывчатки в других точках. Полиция вместе с СБУ и так это понимали. В реальности по всей стране был введен жесткий режим в отношении проверок, а в Луцке - тем более", - сказал Тимошенко.
По его словам, непонятно, почему луцкий террорист пошел на такой шаг.
"Вы знаете, это трудно понять в его разговорах. Он говорил с нами по 10-15 секунд. Уже к концу переговорщик смог его разговорить, потому что обычно он просто бросал трубку, требуя выполнить условия. Непонятно, почему террорист это сделал. Я думаю это какая-то психологическая история, и этот фильм (фильм "Земляне")... Он действительно занимался волонтерством, помогал животным. И у него какая-то тема на этом, поэтому непонятно, зачем он это провернул", - подчеркнул Тимошенко.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , всех заложников освободили.
- Максиму Кривошу, который взял заложников 21 июля, изберут меру пресечения 23 июля .
- 22 июля СБУ объявило о подозрении мужчине, который во вторник, 21 июля, в Луцке захватил автобус с пассажирами.
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