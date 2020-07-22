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Espreso.tvОбщество"Будем закрывать точечно": министр экономики Петрашко заявил, что в случае второй волны COVID-19 жесткой остановки бизнеса не будет

"Будем закрывать точечно": министр экономики Петрашко заявил, что в случае второй волны COVID-19 жесткой остановки бизнеса не будет

В случае второй волны COVID-19 Кабмин не планирует полного закрытия бизнеса

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не вижу активных рисков в том, что мы осенью примем какое-то решение, которое может закрыть бизнес. Если будут вспышки - будем закрывать точечно", - сказал он.

По его словам, сейчас нельзя сказать, что в случае второй волны правительство будет закрывать бизнес полностью.

"Наш месседж: есть вспышка, мы на нее реагируем, но взвешенно и с определенными просчетами вперед", - добавил министр.

Петрашко напомнил, что система ограничений работает и сейчас.

"Есть вещи, с которыми приходится в ручном режиме бороться, такие, например, как решение о закрытии ночных клубов, касающееся в основном летних периодов. Но в целом бизнес дисциплинировался, придерживается карантина, мы это видим. Нарушение есть, для этого работает и Нацполиция, и Госпотребслужба, и Гоструда частично ", - сказал Петрашко.

  • Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Черниговская области не соответствуют критериям ослабление карантина .

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