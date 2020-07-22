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Espreso.tvСпорт"Барселона" и "Челси" могут устроить обмен вратарями

"Барселона" и "Челси" могут устроить обмен вратарями


фото: Getty Images
Лондонский "Челси" и испанская "Барселона" обсуждают возможный обмен вратарями

Об этом сообщает Telegraph.

Лондонцы надеются на подписание Марка-Андре Тер Штегена и готовы отдать "Барселоне" своего голкипера Кэпу Аррисабалагу. Также руководство "Челси" готово доплатить.

Пока не сообщается, согласны ли в Испании на такой обмен. "Барселона" видит в Тер Штегене лидера команды на много лет вперед и не собирается его отпускать за любые деньги.

В текущем сезоне 28-летний немец провел 44 матча и пропустил 41 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость немца составляет 72 млн евро.

На счету 25-летнего Аррисабалаги 40 матчей и 50 пропущенных голов. Трансферная стоимость испанца составляет 32 млн евро.

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