"Барселона" и "Челси" могут устроить обмен вратарями
Об этом сообщает Telegraph.
Лондонцы надеются на подписание Марка-Андре Тер Штегена и готовы отдать "Барселоне" своего голкипера Кэпу Аррисабалагу. Также руководство "Челси" готово доплатить.
Пока не сообщается, согласны ли в Испании на такой обмен. "Барселона" видит в Тер Штегене лидера команды на много лет вперед и не собирается его отпускать за любые деньги.
В текущем сезоне 28-летний немец провел 44 матча и пропустил 41 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость немца составляет 72 млн евро.
На счету 25-летнего Аррисабалаги 40 матчей и 50 пропущенных голов. Трансферная стоимость испанца составляет 32 млн евро.
- 10 июня сообщалось, что " Челси" намерен подписать хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца за 80 млн евро.
- 7 июля сообщалось, что руководство лондонского "Челси" готово платить полузащитнику леверкузенского "Байера" Каю Хаверцу зарплату в размере 8 млн евро в год.
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