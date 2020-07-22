Правительство согласовало выход Украины из двух соглашений СНГ

22 июля, 2020, 15:48

Кабинет министров одобрил проект указа президента о выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 22 июля, сообщает Укринформ .

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключенных новых и/или действующих двусторонних договоров", - отмечается в пояснительной записке.

Сообщается, что Министерство культуры и информационной политики Украины в пределах компетенции проанализировало действующие международные договоры в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам и считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о гуманитарном сотрудничестве государств СНГ и Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ.

Документ разработан во исполнение указа президента Украины от 19 мая 2018 №139 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 г. "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств ", одобренного на заседании Кабинета министров Украины 6 июня 2018 г.

Указ вступит в силу после подписания его президентом Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb