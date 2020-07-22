Правительство поддержало перерасчет размера госпомощи на детей

22 июля, 2020, 18:18

Кабинет министров одобрил проект постановления о пересчете государственной социальной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что правительство одобрило перерасчет государственной социальной помощи на детей.

Постановление утверждает порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной соцпомощи.

"С 1 июля назначение и выплата государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и пособий на детей одиноким матерям, лицам, у которых закончился срок таких выплат в марте-июне, осуществляется только после представления нового заявления с необходимыми документами и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов соцпомощи", - указано в документе.

Поэтому решение предусматривает, что сумма такой помощи составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. Детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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