Пожары в Луганской области: Кабмин выделил около 55 млн грн на ликвидацию последствий

22 июля, 2020, 16:34

Кабинет министров принял распоряжение о выделении 54,71 млн грн для ликвидации последствий пожаров на Луганщине

Об этом сообщает Правительственный портал .

"Из-за страшных пожаров в Луганской десятки украинцев потеряли дома. Мы планомерно, а главное ответственно, продолжаем помогать. Большая часть из выделенных средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для того, чтобы люди могли восстановить себе жилье", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Поэтому правительство выделило 54 713,96 тыс. грн. Из них - для Луганской облгосадминистрации 30,36 млн грн:

- для оказания материальной помощи семьям погибших в размере по 200 тыс. грн на каждого погибшего члена семьи,

- собственникам жилых домов, которые были полностью разрушены пожарами, - 300 тыс. грн на семью,

- семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. грн на семью,

- семьям, жилые дома которых повреждены, - 20 тыс. грн на семью.

Кроме того, Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов для Государственного агентства лесных ресурсов выделили 24 353, 96 тыс. грн на ликвидацию последствий пожаров в области.

13 июля пожар, 6 июля 2020 г., который вспыхнул вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области, полностью ликвидирован .

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