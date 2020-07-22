Послы ЕС впервые приняли санкции за кибератаки против ГРУ РФ, - журналист

22 июля, 2020, 13:51

Послы ЕС впервые применили режим санкций за кибератаки, одобрив решение о замораживании активов ГРУ РФ, а также разведок Китая и Северной Кореи

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", - написал он.

EU ambassadors have today decided to adopt asset freezes against #Russia 's GRU military intel & the intel services of #China and #NorthKorea over the cyberattacks WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper. there will also be visa bans & asset freezes on 6 Russian & Chinese officials - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 22, 2020

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Ранее Минюст США обвинил китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса.

"Китай занял свое место в одном ряду с Россией, Ираном и Северной Кореей - в этом позорном клубе государств, предоставляющих безопасное убежище киберпреступникам в обмен на готовность этих преступников по первому звонку работать в интересах государства", - заявили в Минюсте США.