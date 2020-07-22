Пограничный "долгострой": дорогу между двумя КПП на Львовщине наконец отремонтируют

22 июля, 2020, 18:06

Два пограничных пункта на Львовщине соединят дорогой. Речь идет о пунктах пропуска Краковец - Корчевая и Шегини - Медика. Общую дорогу протяженностью 20 километров планируется открыть в следующем году

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

На Львовщине стартовали ремонтные работы на дороге Мостиска - Краковец. Проект реализует "Служба автомобильных дорог во Львовской области", ЕВРОРЕГИОН "Карпаты - Украина" и Подкарпатское управление воеводских дорог при поддержке CBC Programme Польша - Беларусь - Украина. По дороге планируют совместить два пограничных пункта во Львовской области - Краковец - Корчева и Шегини - Медика. Расстояние между ними достигнет 20 километров.

"Сегодня заключено соглашение. Проект важен, проект самый большой по весу в Украине, в рамках Польша - Беларусь - Украина в сфере так называемого приоритета дорог. Для нас это будет визитной карточкой накануне нового европейского набора на новые проекты трансграничного сотрудничества", - отметил глава Львовской областного совета Александр Ганущин.

Впрочем история с ремонтом этого участка тянется уже долгих четыре года. Реконструировать его решили еще в 2016-м. Тогда проект существовал лишь на бумаге, как концепция, которую организовали в Ассоциации ЕВРОРЕГИОН "Карпаты - Украина". Через год "родился" проект, победивший в международном конкурсе. Тогда в рамках проекта соревновались 16 приграничных регионов Польши, Беларуси и Украины. Впрочем вскоре он остановился.

"В 2018 году дорожный фонд обусловил передачу дороги от службы автомобильных дорог к областной администрации, - добавляет Александр Ганущин. - К тому времени уже был подписан грантовый контракт, но мы не могли реализовать, потому что сменился собственник дороги. У европейцев это значило похоронить проект. Но совместными усилиями нам удалось его сохранить ".

Поэтому уже со следующего года дорогу планируют открыть для проезда. Ремонтировать часть украинской автомагистрали и 0,7 километра дороги Серебряное - Гребенное в Подкарпатском воеводстве. Исполнительный директор в ЕВРОРЕГИОН "Карпаты - Украина" Галина Литвин, подчеркивает важность проекту и рассказывает о его преимуществах для Украины.

"Это единственный проект в трансграничном сотрудничестве, выигранный в открытом конкурсе, где украинская сторона получает от ЕС 96% бюджета, а польский - 4%. Обычно пропорции финансовой поддержки не идут в пользу украинской стороны, - отметила "Еспресо.Запад" Галина Литвин. - Кроме этого, предусматривается ремонт длинного участка трансграничной дороги с украинской стороны при поддержке программы - 19,1 км - и является первым проектом сотрудничества Службы автомобильных дорог в Львовской области с соответствием в Подкарпатском воеводстве, который инициирован и подготовлен Ассоциацией "Еврорегион Карпаты - Украина", что предполагает не только ремонт дороги. Мы в сотрудничестве с партнерами выработаем идеи следующих совместных проектов развития дорожной инфраструктуры украинского-польского пограничья ".

Сейчас уже подписан договор с подрядчиком и проплачены первые авансы. Компания "Автомагистраль - Юг", которая будет ремонтировать дорогу, выехала на работу и уже второй день работает на участке. По словам руководителя Службы автомобильных дорог Львовщины Олега Березы, это один из важнейших проектов, потому что он показывает наши желания и намерения реализовывать европейские начинания и традиции в украинских дорогах.