Организаторы впервые в истории отменили чемпионат мира Ironman

22 июля, 2020, 17:53

Из-за коронавируса организаторы впервые в истории отменили чемпионат мира по триатлону Ironman

Об этом сообщает tri247.com.

Турнир должен был пройти в мае 2020 года, после чего был перенесен на 2021. Однако теперь организаторы решили полностью отменить мероприятие, так как не хотят рисковать жизнью и здоровьем участников.

Чемпионат мира Ironman проводится ежегодно с 1978 года. Спортсмены соревнуются на длинной дистанции, которая составляет 226 км. Она состоит из 3,8 км плавания, 180,2 км езды на велосипеде и марафона на 42,2 км.