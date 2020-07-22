Оккупанты начали штрафовать крымчан на админгранице за украинский паспорт, - правозащитники
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" .
Правозащитники отмечают, что при въезде на оккупированный полуостров через админграницу с Херсонской областью сотрудники ФСБ требуют от крымчан показать паспорт России. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном нарушении.
Такой штраф вынесли жительнице Ялты, которая обратилась к правозащитникам. По информации женщины, которая возвращалась из Киева, ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска напротив украинского КПВВ "Чаплинка".
В итоге крымчанку оштрафовали на 2 тыс. рублей за "нарушение правил пересечения Государственной границы России".
В постановлении о штрафе также указано, что "украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для пересечения госграницы России, так этой гражданке был издан российский паспорт".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор