Оккупанты начали штрафовать крымчан на админгранице за украинский паспорт, - правозащитники

22 июля, 2020, 15:09

Жителей аннексированного Крыма начали штрафовать за попытку пересечения админграницы с украинским паспортом

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" .

Правозащитники отмечают, что при въезде на оккупированный полуостров через админграницу с Херсонской областью сотрудники ФСБ требуют от крымчан показать паспорт России. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном нарушении.

Такой штраф вынесли жительнице Ялты, которая обратилась к правозащитникам. По информации женщины, которая возвращалась из Киева, ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска напротив украинского КПВВ "Чаплинка".

В итоге крымчанку оштрафовали на 2 тыс. рублей за "нарушение правил пересечения Государственной границы России".

В постановлении о штрафе также указано, что "украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для пересечения госграницы России, так этой гражданке был издан российский паспорт".