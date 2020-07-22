Официальный курс: НБУ продолжает ослабление гривны

По состоянию на 21 июля курс составлял 27,60 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 22 июля установлен на уровне 31,67 грн / евро. По состоянию на 21 июля курс составлял 31,59 грн / евро.

На наличном рынке 22 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,80, продают - по 28 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 27,95 грн / $, продажи - в пределах 27,95-28,10 грн / $.

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