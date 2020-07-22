Обожаю скорость: вторая ракетка Украины рассказала, как разгоняется на авто
22 июля, 2020, 21:21
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала о любви к быстрой езде на автомобиле
Об этом Ястремская сообщила на youtube-канале "ОтДушиВДушу".
"Не буду врать - обожаю скорость. По городу езжу аккуратно, безопасно, но у нас есть такое место в Одессе - "6-й километр". Куда ты можешь поехать. Там прямая дорога, папа об этом не знает, но уже узнает. В общем, я там разогналась до 200 км/ч где-то. Это было быстро ", - призналась теннисистка.
20-летняя Даяна Ястремская занимает 25 позицию в рейтинге WTA, что является вторым показателем среди украинских теннисисток.
- 13 мая вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила свою первую песню "Тысячи меня" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор